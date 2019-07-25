"سبب عدم زواجها.. وتعرضت للتنمر بسبب سمنتها ووالدتها.. حكايات منة شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحتفل الفنانة منة شلبي، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها الـ37، إذ إنها من مواليد 24 يوليو 1982.

ونستعرض لكم في السطور التالية بعض المعلومات عن منة شلبي.

- بدأت معرفة منة شلبي بالجمهور من خلال فيلم الساحر مع الفنان محمود عبد العزيز وإخراج رضوان الكاشف عام 2001.

- سبق هذه التجربة مشاركتها الفنانة سميحة أيوب مسلسل "سلمى يا سلامة"، ثم دور صغير في فيلم العاصفة.

- شاركت في أعمال لكبار المخرجين مثل بنات وسط البلد لمحمد خان، وبحب السيما لأسامة فوزي، وهي فوضى ليوسف شاهين.

- تنشغل حاليا بعملين أهل العيب مع محمد ياسين، وخيال مآتة مع خالد مرعي.

- كُرمت مؤخرا في مهرجان أسوان للمرأة، وقالت في برنامج صاحبة السعادة، أنها في البداية كنت رافضة لفكرة تكريمها لأنها هناك من أحق منها من الأجيال السابقة، لكن إدارة المهرجان أبلغتها بأنهم يكرمون الممثلين الكبار والشباب.

- قالت في برنامج صاحبة السعادة إن عدم زواجها حتى الآن ليس لأي سبب إلا القسمة والنصيب، مضيفة أنها تعتبر أن الله يكرمها الآن في عملها، وسيأتي وقتا مناسبا للزواج.

- أوضحت في البرنامج ذاته أن الكثير من الناس يسألوها عن أمر الزواج، وأكثر ما يزعجها: "جملة هتتاخري في الجواز ومش هتلحقي تخلفي، وكلمة سن اليأس من الكلمات الصعبة التي يجب تغييرها".

- أشارت إلى أنه لا يوجد في قاموسها شيئا باسم "فارس الأحلام".. وأن الأهم بالنسبة لها التفاهم وأن يكون الشخص "ابن أصول" وليس كذابا أو مغرورا.

- قالت إن المخرج مروان حامد رفض أن تقرأ رواية تراب الماس قبل الانتهاء من العمل.

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- وصفت الفنانة يسرا بأنها "سوبر هيرو" بالنسبة لها.

- قالت في حوارات سابقة إنها كثيرا ما تعرضت للتنمر بسبب عمل والدتها الراقصة زيزي مصطفى، وبسبب سمنتها.

- تسببت في اعتزال والدتها بسبب ما تتعرض له من زملائها في الدراسة.

-تزوجت والدتها 5 مرات قبل والد منة شلبي، وهو والد ابنتها الوحيدة.

- كشفت في مقابلة مع برنامج et بالعربي أنها تحب الكاميرا أثناء التمثيل، لكن بعد ذلك لا تحب الظهور أمام الكاميرات، ولا حياة المشاهير.

- قالت إنها في البداية كانت تقبل الأدوار التي تعرض عليها، لكن بعد فيلم "أنت عمري" و"نوارة" و"الأصليين" أصبحت تميل لتقديم الشخصيات المختلفة عنها.

- كانت مخطوبة للمخرج خالد يوسف، لكن لم تستمر خطبتها طويلا، وانفصلا.

- كشفت أن سبب تعرضها للسمنة مؤخرا هو توقفها عن التدخين والتهام الكثير من الحلوى والأكل وكانت تمارس الرياضة، لكن معدل الحرق كان أقل، مما اضطرت لتقليل كمية الأكل من أجل فقد الوزن.