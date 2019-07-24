اتهام مصوّر كيم كارديشيان بالتحرش.. ماذا كشفت إحدى عارضات الأزياء؟

متابعة بتجــــــــــرد: اتُهم ماركوس هايدي، مصوّر نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، بالتحرش بزبائنه من خلال الطلب منهم إرساله صور وهم عراة قبل خصوعهم لجلسات تصوير معه.

وفي التفاصيل، فقد نشرت العارضة الأميركية سونايا على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للحديث الذي جرى بينها وبين المصور.

وطلب منها المصور أن ترسل له صوراً وهي عارية قبل جلسة التصوير.

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كما كشفت بعض التقارير أن الاتهامات طالت ماركوس بقوة بعدما اعترفت ضحاياه أنه كان يلمسهن بطريقة غير لائقة ويجبرهن على التقاط الصور وهن عاريات.

أما من جهتها، فقد عبرت كيم كارداشيان عن استيائها من هذه الاخبار وقالت إنها تعاملت مع ماركوس عدة مرات وكل هذه التعاونات بينهما كانت احترافية ولم يحدث أي شيء محرج أو غير لائق خلال جلسات التصوير.