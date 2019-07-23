“إنت إزاي غير؟”.. عمرو دياب يسرق أغنية تامر حسني!

متابعة بتجـــــــــرد: يواجه الفنان المصري عمرو دياب انتقادات لاذعة منذ طرح أولى أغاني ألبومه الجديد والتي تحمل اسم “بحبه” عبر المتاجر الإلكترونية.

وقد شنّ ناشطون إلكترونيون هجومًا عنيفًا على عمرو دياب بعد أن تبين أنه سرق لحن “سولو” الأغنية من أغنية “ميهونش عليا” التي أصدرها النجم المصري تامر حسني في عام 2011.

وقد استهجن عدد كبير من روّاد الإنترنت اعتداء عمرو دياب العلني على تامر حسني عن طريق سرقة الأغنية التي لاقت رواجًا واسعًا لدى إطلاقها في ألبوم “اللي جاي أحلى”.

وتساءل المعلقون على ألبوم عمرو دياب الجديد “أنا غير” عبر مواقع التواصل الإجتماعي “إنت إزاي غير يا عمرو؟” بعد أن اكتشفوا أن لحن الأغنية مسروق.