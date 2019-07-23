بعد الفستان الجرئ.. هيفاء وهبي تختار «الجينز» في ثالث حفل إيلي صعب بنجله.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مازالت احتفالات المصمم اللبناني إيلي صعب بزفاف نجله إيلي صعب جونيور مستمرة في فقرا بلبنان لثالث يوم على التوالي.

وفي الوقت الذي سرقت فيه النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار بحفل الزفاف الرسمي، متألقة بفستان أزرق كشف أكثر ما أخفى، اختارت للحفل الثالث الذي اقامه إيلي في منزله فستان بني قصير ونسقت معه «جاكيت» جينز قصير.

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هيفاء لم تكتف بحضور احتفالات المصمم اللبناني بزفاف ابنه، وهنأته برسالة خاصة عبر تدوينة على تويتر، اعربت فيها عن فخرها بمواطنها إيلي صعب، كتبت فيها: «ايلي صعب هو فخر لكل لبناني ،نجاحه لف العالم كله وفضل محتفظ باصوله وبساطته وانتماءه لوطنه لبنان يللي ما لقا اجمل منه ليدعي الناس من الغرب ومن الشرق يحضروا فرح ابنه جونيور وجعل لبنان محط أنظار العالم كله ! مبروك لك ولعائلتك».

من ناحية أخرى، تستعد هيفاء وهبي للعودة إلى السينما بفيلم جديد بعنوان «عقد الخواجة»، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، وتشارك الفنانة في بطولته أمام أحمد الفيشاوي وأحمد داوود.