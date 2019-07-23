شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف توافق على مسلسل "شكة دبوس" المأخوذ من فورمات أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الفنانة رانيا يوسف على المشاركة فى بطولة مسلسل "شكة دبوس" مع المخرج أحمد الجندى والمأخوذ من فورمات أمريكى سيتم تقديمه فى أكثر جزء، ومن المقرر أن تلتحق رانيا بأسرة العمل فورعودتها الى القاهرة حيث تقضى إجازتها الصيفية حالياً فى اليونان.



رانيا يوسف

وانطلق تصوير المسلسل قبل 10 أيام فى سرية تامة، مع العمل على اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة بعد الاستقرار على أسماء أبو اليزيد ومحمد كيلانى وعارفة عبد الرسول، حيث قرر مخرج العمل أحمد الجندى البدء فى المشاهد بأسرع وقتـ خاصة وأنه مرتبط بفيلم مع كريم عبد العزيز خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق متصل تنتظر رانيا عرض مسلسلها "مملكة ابليس" الذى انتهت من تصويره قبل أسبوعين، تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى و يشارك فى بطولته غادة عادل، سلوى خطاب، أحمد داوود، ايمان العاصى، خالد أنور، محمود الليثى، أسماء جلال، نانسى صالح، وضيوف شرف منهم ناهد السباعى وفيدرا.