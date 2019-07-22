ابن راغب علامة يرقص مع والدته بحماس وعفوية.. ما فعله هذه المرة أشعل المواقع أكثر

كتب امير فتحي في الاثنين 22 يوليو 2019 09:51 مساءً - أشعل خالد، ابن الفنان اللبناني راغب علامة، مواقع التواصل مجدداً بفيديو صور له برفقة والدته. وظهرا فيه وهما يرقصان في إحدى الحفلات بحماس وعفوية ويؤديان في الوقت نفسه إحدى الأغنيات فيما قام الإبن باحتضان والدته وتقبيلها.

واستعاد المقطع المصور عدد كبير من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وحقق على أحدها أكثر من 45 ألف مشاهدة.

وعلى إثر ذلك تذكر الكثير من المتابعين حادثة السهرة الخاصة حيث ظهرت جيهان علامة في فيديو وهي ترقص في مناسبة خاصة قبل أن يسارع ابنها إلى منعها من ذلك.

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ودفع ذلك زوجها الفنان الى الغرق في نوبة من الضحك معرباً عن أعجابه بتصرف ابنه.

وأحدث الفيديو حينها ضجة كبيرة جداً على مواقع التواصل الاجتماعي وسارع خالد إلى التوضيح حيث كشف في حديث إلى برنامج “تراندينغ” الذي يعرض على شاشة “أم بي سي 4” السبب الذي دفعه إلى ذلك وقال إنه كان يشعر بالغيرة على والدته وإن المشهد كان عفوياً وإنه لم يخطط له سابقاً.