رانيا يوسف تنشر صورها على البحر في اليونان

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت الممثلة المصرية رانيا يوسف متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام ألبوم صور إلتقطتها خلال تواجدها في اليونان. وكتبت رانيا يوسف تعليقاً على الألبوم بالقول “هذا البحر هو من أجمل المعالم السياحية الطبيعية، بشهادة الجميع”. وقد هاجم البعض رانيا لنشرها هذه الصور فيما اعتبر البعض أن الأمر طبيعياً وهي تقضي عطلتها الصيفية على راحتها.

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