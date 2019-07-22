بالصور.. رانيا يوسف مع ابنتيها في اليونان

نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعة من الصور برفقة ابنتيها ياسمين ونانسي خلال تواجدها في اليونان لقضاء عطلتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". "انستجرام". علقت قائلة: " لا يمكن لأي مبلغ من المال أو النجاح أن يحل محل الوقت الذي تقضيه مع عائلتك". عائلتك". وظهروا في الصور وهم يتناولون الايس كريم داخل احدى المولات باليونان في جو مليئ بالبهجة . Advertisements يذكر أن الفنانة رانيا يوسف انتهت من تصوير مسلسل "مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

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