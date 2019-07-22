كتب امير فتحي في الاثنين 22 يوليو 2019 05:28 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للإعلامية البحرينية الراحلة ” صابرين بورشيد ” بعد إعلان خبر وفاتها بعد صراع مع مرض السرطان صباح اليوم الإثنين .
ويظهر بالفيديو احتفال متابعات لصابرين إلى جانب الأطباء والممرضات بعيد ميلادها ال ( 34 ) يوم 11 يونيو الماضي وهي بالمستشفى في آخر ظهور لها قبل وفاتها .
حيث قاموا بمفاجآتها بزيارتها وإحضار قالب حلوى لها وتم تصوير ذلك من داخل غرفتها بالمستشفى خلال رحلة علاجها .
وقاموا بالغناء لها وتزيين الغرفة .. بالإضافة إلى كتابتهن لرسالة دعم لها بهدف إدخال البهجة إلى قلبها ورفع روحها المعنوية .
ولكن لم تظهر صابرين بشخصها في مقطع الفيديو خلال الاحتفال .
وظهرت في آخر تعليق لها في أبريل الماضي عبر حسابها على موقع ” سناب شات “ قبل مغادرتها إلى خارج البحرين للعلاج لكي تطمئن الجميع عن صحتها .https://cdn00.vidyomani.com/c/2/5/3/byjgfg6clf2s/index.htmlhttps://www.youtube.com/embed/sovLHLv3LEs?feature=oembed
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. آخر ظهور للإعلامية صابرين بورشيد قبل وفاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.