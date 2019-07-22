شاهد .. آخر ظهور للإعلامية صابرين بورشيد قبل وفاتها

كتب امير فتحي في الاثنين 22 يوليو 2019 05:28 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للإعلامية البحرينية الراحلة ” صابرين بورشيد ” بعد إعلان خبر وفاتها بعد صراع مع مرض السرطان صباح اليوم الإثنين .

ويظهر بالفيديو احتفال متابعات لصابرين إلى جانب الأطباء والممرضات بعيد ميلادها ال ( 34 ) يوم 11 يونيو الماضي وهي بالمستشفى في آخر ظهور لها قبل وفاتها .

حيث قاموا بمفاجآتها بزيارتها وإحضار قالب حلوى لها وتم تصوير ذلك من داخل غرفتها بالمستشفى خلال رحلة علاجها .

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وقاموا بالغناء لها وتزيين الغرفة .. بالإضافة إلى كتابتهن لرسالة دعم لها بهدف إدخال البهجة إلى قلبها ورفع روحها المعنوية .

ولكن لم تظهر صابرين بشخصها في مقطع الفيديو خلال الاحتفال .

وظهرت في آخر تعليق لها في أبريل الماضي عبر حسابها على موقع ” سناب شات “ قبل مغادرتها إلى خارج البحرين للعلاج لكي تطمئن الجميع عن صحتها .https://cdn00.vidyomani.com/c/2/5/3/byjgfg6clf2s/index.htmlhttps://www.youtube.com/embed/sovLHLv3LEs?feature=oembed