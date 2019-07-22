دنيا بطمة تحسمُ رسميًا حقيقة عودة حلا الترك للعيش مع والدها

حسمت الفنانةُ المغربية دنيا بطمة، حقيقةَ الجدل حول عودة الفنانة الشابة حلا الترك للعيش مع والدها محمد الترك من جديد، مشيرةً إلى أنها بالفعل اختارت والدها وهي الآن تعيش معهما في نفس المنزل. وقالت بطمة في تصريحات تلفزيونية، إن الصورة التي تجمع بينها وبين حلا ومنتشرة حاليًا على السوشيال ميديا تم التقاطها من قبل فتاة سعودية قابلتهما في أحد المولات، مضيفةً أنها لا تعلم كيف تم نشر هذه الصورة وتداولها بهذا الشكل. وكانت الفنانة المغربية قد انتهزت شهر رمضان الماضي، لكي تُنهي الخلافات التي دارت بينها وبين الفنانة الشابة حلا الترك ابنة زوجها المنتج محمد الترك، وحماتها من خلال طلب السماح منهما على أي خطأ صدر منها.

وأكّدت في تصريحات تلفزيونية أنها شخصية طيبة من داخلها على عكس ما يظن الكثيرون، مبررةً هجومها على حلا الترك خلال الفترة الماضية بأنه كان محاولة منها الدفاع عن نفسها فقط، مشيرةً إلى أنها أيضًا سامحتهما على أي غلط صدر منهما في حقها. جديرٌ بالذكر أن العلاقة بين النجمتين دنيا بطمة، وابنة زوجها حلا الترك توتّرت منذ انتقال الفنانة الشابة إلى بيت والدتها، لتبدأ هجومًا لاذعًا على “بطمة” مِن على شاشات التلفزيون بشكل مستمر. وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة قد صرّحت في وقت سابق بأن حلا طعنتها في ظهرها كما أنها لم تذكر لها أي جميل أو ذكريات تمّت بينهما وأن ذلك حدث منذ انتقالها للعيش مع والدتها.