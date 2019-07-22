انف ماجد المهندس يثير الجدل!

كتب امير فتحي في الاثنين 22 يوليو 2019 03:51 صباحاً - تداول مؤخرا رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور للفنان العراقي ماجد المهندس بعد أن اجرى عملية تجميلية لأنفه.

وقد تفاعل متابعوا النجم ما بين مؤيد ومعارض فهناك من أثنى على قرار العملية قائلين بأن شكل أنفه لم يكن مناسبا لشكل وجهه، في حين أصر البعض الآخر على أن شكله السابق قبل العملية كان أجمل ويناسبه تماما.

وقد أحيا ماجد المهندس حفلا غنائيا على مسرح طلال مداح في مدينة أبها، مساء الأحد، بمشاركة شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، أقيم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

وحضر الحفل جمهور ضخم من محبي ماجد المهندس، وقدم لهم باقة من أجمل أغانيه كما أمتعهم بصوته وإحساسه.