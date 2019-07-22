بالفيديو: لحظة وصول نجوى كرم إلى المملكة لإحياء حفل أبها

وصلت شمس الأغنية العربية نجوى كرم، أمس السبت، إلى المملكة؛ استعدادًا لأحياء حفلها المقرر إقامته في أبها.
ونشرت شركة روتانا للصوتيات عبر حسابها على “انستجرام” فيديو لحظة وصول نجوى كرم إلى المملكة واستقبالها بحفاوة من قبل القائمين على الحفل.
وتستعد نجوى كرم لإحياء حفلها برفقة الفنان العراقي ماجد المهندس، اليوم الأحد 21 يوليو، على مسرح طلال مداح “المفتاحة”، بمدينة أبها.
ويأتي الحفل في إطار الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ.
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