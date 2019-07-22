شاهد: هكذا ردت أحلام على من يتهمونها باستخدام الفوتوشوب للظهور في إطلالة نحيفة

ردت أحلام على من يتهمونها باستخدام برنامج فوتوشوب من أجل الظهور في إطلالة أنحف، وعلى غير حقيقتها بنشر مقطع فيديو تظهر فيه أنها نحيفة.

وطلبت أحلام من خلال مقطع فيديو من جمهورها في المملكة حضور حفلتها المقبلة في افتتاح مهرجان ” سودة عسير ” على مسرح طلال مداح في أبها.

يذكر أن أحلام نفت شائعة طلاقها من زوجها مبارك الهاجري، عبر مقطع فيديو تحدثت إليه بغنج ودلال.