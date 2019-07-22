بالفيديو: “نجوى كرم” تُحيي حفلتها الغنائية بأبها وتُشعل حماس الجمهور

أحيت المطربة اللبنانية نجوى كرم حفلها الغنائي برفقة الفنان العراقي ماجد المهندس، على مسرح طلال مداح “المفتاحة” بمدينة أبها والتي تنظمها الهبئة العامة للترفيه، وسط حضور جماهيري كبير، حيث قدمت عددًا من أغانيها المتميزة، وسط تفاعل من الجمهور على أغانيها.

وعبرت نجوى كرم موجهة حديثها للجمهور السعودي “لي الشرف أن أكون أول مطربة عربية تقف على مسرح طلال مداح في أبها، عن جد أنا في السعودية؟!”.