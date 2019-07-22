أحيت المطربة اللبنانية نجوى كرم حفلها الغنائي برفقة الفنان العراقي ماجد المهندس، على مسرح طلال مداح “المفتاحة” بمدينة أبها والتي تنظمها الهبئة العامة للترفيه، وسط حضور جماهيري كبير، حيث قدمت عددًا من أغانيها المتميزة، وسط تفاعل من الجمهور على أغانيها.
وعبرت نجوى كرم موجهة حديثها للجمهور السعودي “لي الشرف أن أكون أول مطربة عربية تقف على مسرح طلال مداح في أبها، عن جد أنا في السعودية؟!”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: “نجوى كرم” تُحيي حفلتها الغنائية بأبها وتُشعل حماس الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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