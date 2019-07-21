شكرا لقرائتكم خبر عن زواج محمد عبده.. هاشتاج يتصدر الترند السعودي على تويتر والان مع التفاصيل

تصدر هشتاج عن زواج الفنان محمد عبده الترند السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكتب مدونون سعوديون مئات التغريدات تحت هذا الهاشتاج على موقع تويتر. Advertisements وتنوعت التغريدات بين المباركة بالزواج وبين انتقاده في سن متأخر من العمر. ورد معلقون بأن الزواج لا يعرف سنا خصوصا إن كان خلاصة لحالة حب، على حد تعليقهم.

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