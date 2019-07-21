شاهد.. نسرين طافش ترقص سامبا بفستان مثير!

كتب امير فتحي في الأحد 21 يوليو 2019 11:42 صباحاً - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش عبر حسابها على انستغرام مقطع فيديو جديد ظهرت فيه اثناء رقصها سامبا.
وعلقت نسرين طافش على الفيديو باللغة الانكليزية قائلة: “بعض الرقصات للذكرى.. وبعضها تنسى.. على كل ارقص كأن لا احد يراك”.
وقد تفاعل متابعو نسرين طافش مع الفيديو معربين عن اعجابهم بجمالها وبالرقصة.
يشار إلى أن نسرين طافش شاركت في رمضان 2019 بمسلسل “مقامات العشق” إلى جانب يوسف الخال ومصطفى الخاني، كما طرحت من بعده أغنية جديدة بعنوان “عالحب روح وسالملي”.
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