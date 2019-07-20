فيديو| وصلة رقص لرانيا يوسف بفستان أحمر في اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، في أثناء تواجدها باليونان.

وظهرت رانيا في الفيديو وهي ترقص على إحدى الأغاني الأجنبية داخل أحد المطاعم، وارتدت فستانا أحمر، وعلقت: "الرقص هو اللغة الخفية للروح".

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف انتهت من تصوير مسلسل "مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرضه خلال الشهور المقبلة، عبر منصة شاهد بلس.