إليسا تثير الجدل بكأس خمر في حفل زفاف ابن إيلي صعب

كتب امير فتحي في السبت 20 يوليو 2019 03:50 مساءً - تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو قصيرا للفنانة إليسا من حفل زفاف نجل مصمم الأزياء إيلي صعب، الذي أقيم امس الجمعة 19 يوليو.

وظهرت إليسا في الفيديو، وهي تمسك كأسا من الخمر في يدها اليسرى، وتداعب إيلي صعب، ومن الناحية الأخرى تظهر الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وعلى صعيد آخر، تستعد إليسا لإحياء حفل غنائي في أعياد بيروت يوم 26 يوليو الجاري.

وكان احدث ألبومات إليسا الغنائية “إلى كل اللي بيحبوني” الذي طرحته في صيف 2018 وحقق نجاحًا كبيرًا.