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كتب امير فتحي في السبت 20 يوليو 2019 03:50 مساءً - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً حديثة للنجمة السورية رغدة ووصفوها بالصادمة، إذ سيطرت علامات الشيخوخة على وجهها، وظهرت من دون مكياج مرتدية ملابس سوداء.
وظهرت رغدة بجوار الفنان المصري عصام كاريكا في الصور، الأمر الذي دفع البعض للزعم أن هناك مشروع فني قريب من الممكن أن يجمع بينهما.
يُذكر أن رغدة تعرضت منذ فترة لأزمة صحية ومشاكل في القلب ولكنها تعافت منها.
وكانت مسرحية ” الأم الشجاعة” هي آخر أعمال رغدة الفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر رغدة تصدم الجمهور بظهورها الأخير.. علامات الكبر غيرتها جذرياَ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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