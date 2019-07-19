استغل غياب زوجته عن المنزل واقدم على التحرش ببناته القاصرات!

كتب امير فتحي في الجمعة 19 يوليو 2019 01:44 مساءً - أصدرت هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان، برئاسة القاضي إيلي الحلو حكمها في قضية تحرش والد ببناته القاصرات الثلاث والقيام بأعمال منافية للحشمة معهن، فجرمت الأب ع.ط وأنزلت به عقوبة الأشغال الشاقة مدة ثماني سنوات، وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.
وكانت زوجة المتهم قد ادعت عليه لإقدامه على التحرش ببناتهما خلال غيابها عن المنزل وإجبارهن على مشاهدة أفلام إباحية عبر الكومبيوتر، وفض بكارة إحدهن وحملها منه.
وتضاربت إفادات الفتيات بين تأكيد حادثة التحرش ونفيها بعد إلقاء القبض على والدهن في كانون الثاني من العام 2018 بناء على شكوى ضده تقدمت بها الوالدة ثم أسقطت حقها الشخصي في الدعوى بعد أن تنازل الوالد عن حضانة الأولاد القاصرين.
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