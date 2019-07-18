بعد خطوبة حلا الترك.. انفصال احلام عن زوجها يشعل تويتر في السعودية!

كتب امير فتحي في الخميس 18 يوليو 2019 02:44 مساءً - تصدر هاشتاغ #انفصال_احلام_عن_زوجها على موقع “تويتر” في المملكة العربية السعودية عقب ساعات قليلة من إطلاقه.

وإلى الآن لم يخرج عن الفنانة أحلام أو زوجها مبارك الهاجري أي تصريح رسمي عن هذا الأمر.

يذكر انه سبق وان تصدر هاشتاغ اخر، منذ ايام، تحت عنوان #خطوبة_حلا_الترك وقد تفاعل معه المغردون بشكل كبير.

واللافت ان هذا النوع من الهاشتاغات ينتشر ويتفاعل معه الناشطون دون ذكر اي مصدر او تصريح رسمي ما يضعه في خانة الشائعات التي يسهل انتشارها هذه الايام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.