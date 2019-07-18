كتب امير فتحي في الخميس 18 يوليو 2019 03:50 صباحاً - شاركت الفنانةاللبنانية المثيرة للجدل ميريام كلينك مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على انستغرام. وظهرت ميريام كلينك في الفيديو وهي مستلقية بملابس السباحة وذلك للمرّة الأولى بعد خضوعها لعملية زرع حشوات جديدة في صدرها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميريام كلينك: أنا شر وسأذهب إلى جهنم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.