محمود العسيلي يرفض التصوير مع معجب ويحرجه أمام الجميع.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان المصري محمود العسيلي غضب جمهوره بشدة بعد تداول مقطع فيديو من إحدى حفلاته، ظهر فيه وهو يرفض التصوير مع معجب بطريقة غير لائقة.

فعندما طلب أحد المعجبين من العسيلي التصوير معه، رد عليه الفنان بقوله: “هو حضرتك معاك واسطة ولا حاجة؟ جامد جدا مثلا؟.. ولا أنت بتحبني وكل الناس دي بتكرهني، لو اتصورت معاك مش المفروض إني أتصور مع الناس دي كلها”.

رد العسيلي استفز جمهوره بشدة، وسأله أحد متابعيه على موقع “تويتر”: “ايه موضوع الوسطه دا يا عسيلي هو لازم إللي يتصور معاك يبقي معاه واسطه”.

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الفنان المصري دافع عن نفسه، بقوله: “حضرتك فاهم الموضوع غلط خالص.. دي كانت حفلة كبيرة جدا فيها مئات الطلبة وواحد منهم مصمم يتصور”.

وأضاف: “لو أتصورت معاه مش هاغني لأني لازم أتصور مع كل الناس اللي في الحفلة.. باقوله اشمعنا هاتصور مع حضرتك انت بس .. من فضلكم متحكموش على حاجة انتو مش فيها .. و شكرا”.

رد العسيلي لم يقنع متابعيه، بل ازدادوا هجوما عليه، مؤكدين أنه كان من الممكن أن يرفض بطريقة لطيفة دون أن يحرج هذا المعجب.