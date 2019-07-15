شاهد.. اول ظهور لـ منى فاروق بعد الافراج عنها

كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 02:45 صباحاً - أطلت الفنانة المصرية منى فاروق على متابعيها في فيديو قصير نشرته عبر حسابها على الفايسبوك في اول ظهور لها بعد الإفراج عنها عقب حبسها على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“فيديوهات خالد يوسف“.

واوضحت منى فاروق في الفيديو انه لديها اي حسابات اخرى على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت: ”أنا بسجل الفيديو ده علشان أقولكم إن دي الصفحة الشخصية ومعنديش أي صفحات تانية“.

وأضافت: ”أنا الأدمن فيها ومفيش أي حد تاني مسؤول عنها وكل سنة وأنتم طيبين“.

وكانت نيابة مدينة نصر الكلية، أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف.