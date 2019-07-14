شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا قالت منى فاروق فى أول ظهور لها على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة منى فاروق فيديو لها، وهو أول ظهور رسمى على السوشيال ميديا بعد أزمتها الأخيرة، وذلك من خلال صفحتها على فيس بوك، حيث أكدت منى من خلال الفيديو أنها ليس لها صفحات على السوشيال ميديا إلا هذه الصفحة، وأنها هى من تدير الصفحة ولا تستعين بأحد فى ذلك. وكانت منى فاروق تم إخلاء سبيلها من قسم شرطة أول مدينة نصر، وسط حراسة أمنية، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الفيديوهات المسيئة"، وكانت محكمة جنايات القاهرة قبلت استئنافها المقدم على قرار حبسهما 45 يومًا بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور فى فيديو إباحى.

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