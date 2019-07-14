تأخرت الطائرة عن رانيا يوسف وبناتها.. شاهد ماذا فعلن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف جمهورها في صور لها مع ابنتيها داخل المطار.

رانيا يوسف ظهرت في الصور مع ابنتيها، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «بداية الرحلة كنا مبسوطين ومتحمسين بعد تأخر الطيارة ساعات كتيرة بقى دا حالنا».

الصور عكست في البداية ضحك ومرح رانيا يوسف وابنتيها، ثم لجأ الثلاثي إلى النوم والراحة بسبب تأخر الطائرة.

الجمهور أبدى إعجابه بصور رانيا وابنتيها، بينما تغزل الفانز في رانيا مؤكدين أنها تبدو أصغر عمرا من ابنتيها.

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وتعرضت رانيا مؤخرا لانتقادات بسبب تأييدها لقرار استقلال الفتاة السعودية في سن الـ 18، واتهمت بتدخلها في الشأن السعودي.

وقالت رانيا يوسف في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “لم أكن أقصد أبدا التدخل في الشأن السعودي الشقيق، تحمسي للمرأة بصفة عامة هو ما شجعني لتأييد القرار المطروح».

يذكر أن رانيا يوسف، تواصل حاليًا تصوير “مملكة إبليس”، ويشارك في بطولته غادة عادل، وأحمد داود، وإيمان العاصي، وخالد أنور، وكريم قاسم، ومحمود الليثي، وسلوى خطاب، وصبري فواز، ومحمد جمعة، وأسماء جلال، والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.