بالصور| رانيا يوسف تبدأ إجازة الصيف مع ابنتيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بصور برفقة ابنتيها خلال تواجدهن في مطار القاهرة استعدادًا للسفر، ولم تكشف عن تفاصيل رحلتها.

وعلقت على الصور التي ظهرت في واحدة منها وهي سعيدة، والثانية وهي نائمة مع ابنتيها بعد تأخر الرحلة "بداية الرحلة كنا مبسوطين ومتشوقين بعد تأخير الطيارة لساعات كثيرة بقى ده حالنا".

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وكانت الفنانة رانيا يوسف تعرضت لهجوم حاد خلال الأيام الماضية، بعد تعليقها على مشروع قانون إسقاط الولاية على المرأة السعودية، بعدما كتبت "نعم لإسقاط الولاية بعد الـ18، نعم لحرية المرأة، نعم لنجاح المرأة، نعم لاستقلال المرأة".

ودافعت رانيا عن نفسها بعد الهجوم الحاد، وأوضحت رانيا في تغريدة أخرى: "لم أكن أقصد أبدًا التدخل في الشأن السعودي الشقيق، تحمسي للمرأة بصفة عامة هو ما شجعني لتأييد القرار المطروح، لم أكن أتوقع أو أنوي أبدًا التسبب في إزعاج أي شخص مهما كانت جنسيته، اعتذاري لمن أساء تقديري، كل المحبة والتقدير".