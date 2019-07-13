كتب امير فتحي في السبت 13 يوليو 2019 05:46 مساءً - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف صورا جديدة لها ولابنتيها أثناء سفرهن على متن إحدى الرحلات لقضاء إجازة الصيف. وظهرت رانيا يوسف في احد هذه الصور وقد غلبها التعب مع ابنتها وذلك بعد تأخر طائرتهم. وعلقت رانيا يوسف على الصور قائلة: “بداية الرحلة كنا مبسوطين ومتشوقين بعد تأخير الطيارة لساعات كثيرة بقى ده حالنا”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر نوم رانيا يوسف وابنتيها في المطار بعد تأخر طائرتهم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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