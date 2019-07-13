شاهد.. فيفي عبده بإطلالة جريئة على شاطىء البحر!

كتب امير فتحي في السبت 13 يوليو 2019 05:46 مساءً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت فيفي عبده في الفيديو وهي تمشي على شاطىء البحر في الساحل الشمالي مرتدية “كاش مايوه”.
والطريف ان فيفي عبده كانت تتحدث ولكن لم يكن كلامها واضحا بسبب صوت الهواء ما جعل بعض متابعيها يعلق قائلا: “طيب قبل ما تنزل الفيديو ما حست صوت الهوا مغطي ع صوتها وما سمعنا حرف”.
كما كان لافتا ارتدائها حذاء ذات كعب عالي ما أثار استغراب الكثيرين من متابعيها.
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