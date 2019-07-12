شاهدوا.. كندة حنا تثير ضجة بموهبتها في الرقص الشرقي

كتب امير فتحي في الجمعة 12 يوليو 2019 05:47 مساءً - نشرت النجمة السورية كندة حنا فيديو عبر حسابها الرسمي على انستغرام، ظهرت فيه وهي تستعرض موهبتها في الرقص الشرقي.
وقد علّقت كندة على الفيديو بالقول “#الإفطار_الأخير تدريبات الرقص الشرقي”.
نُشير إلى أن الفيديو وثّق تحضيرات كندة حنا لفيلمها الجديد الذي يحمل عنوان “الإفطار الأخير”.
إليكم الفيديو الذي نال أكثر من 767 ألف مشاهدة منذ نشره:
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