شاهدوا.. كندة حنا تثير ضجة بموهبتها في الرقص الشرقي

كتب امير فتحي في الجمعة 12 يوليو 2019 05:47 مساءً - نشرت النجمة السورية كندة حنا فيديو عبر حسابها الرسمي على انستغرام، ظهرت فيه وهي تستعرض موهبتها في الرقص الشرقي.

وقد علّقت كندة على الفيديو بالقول “#الإفطار_الأخير تدريبات الرقص الشرقي”.

نُشير إلى أن الفيديو وثّق تحضيرات كندة حنا لفيلمها الجديد الذي يحمل عنوان “الإفطار الأخير”.

إليكم الفيديو الذي نال أكثر من 767 ألف مشاهدة منذ نشره: