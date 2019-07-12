شاهد.. حفل أصالة نصري بالسعودية كامل العدد

وتتواصل الليالي الاحتفالية في السعودية بإحياء الفنانة أصالة حفلها الغنائي في مدينة الباحة ضمن احتفالات موسم صيف الباحة على مسرح القرية التراثي.

قدمت أصالة وصلة غنائية مميزة أبرزها"خانات الذكريات، الحقيقة،

بعدك عني، شاغل بالي، هايقولك، بناء على رغباتك، انا بتخان، ياعالم، مين فينا، منازل، وغيرهم"،وشهد الحفل حضور كامل العدد الذي حرص علىالتوافد لمكان الحفل بشكل كثيف قبل موعده بساعات.

يذكر أن أصالة قد طرحت مؤخراً أغنية "كبير الشوق" باللهجة الخليجية، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي حصلت على أكثر من مليون مشاهدة،كلمات الشاعر الجابر، وألحان أسامة العطار، وتوزيع محمد صالح.

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