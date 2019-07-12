شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفى يجمع أنغام وزوجها أحمد إبراهيم فى حفل حماقى فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة أنغام بصحبة زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم لحفل النجم محمد حماقى المقام فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية والمقرر انطلاقه على مسرح "درة العروس"، وهو الحفل الثالث له على التوالى على الأراضى السعودية، والتقطت أنغام وزوجها صورة "سيلفى" مع حماقى قبل صعوده على المسرح





ومن المقرر أن يقدم حماقي خلال الحفل مجموعة من أغانيه التn تلقى تفاعلًا كبيرا من كل محبيه ومعجبيه ومنها كل عارفة، أحلى حاجة فيكى، من قلبي بغني، من البداية، وغيرها من الأغاني، ويعد هذا الحفل الثالث له بالسعودية، حيث أحيا حفلًا جماهيريًا بمنطقة الدمام، داخل مركز أرض المعارض في الخبر، ومحفل آخر على المسرح الروماني وموسم صيف جدة، بحضور كامل العدد من مختلف الجاليات العربية.

وفى سياق أخر، يستعد حماقى لأغنية جديدة، من كلمات ترك آل الشيخ، والحان عمرو مصطفى، ومن المقرر أن يطرحها خلال شهر اغسطس المقبل على أقصى تقدير