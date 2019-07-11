رغم الخلافات.. حفلات هيئة الترفيه تجمع أصالة وأنغام في السعودية

سيطر الخلاف على النجمتين أصالة وأنغام بسبب تصريحات الأولى القوية بعد زواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم (زوج ابنه شقيقة طارق العريان زوج أصالة)، إلا أن كلا النجمتين سيجتمعان ضمن فعاليات الهيئة

العامة للترفيه لإحياء حفلتين غنائيتين على مسرح واحد في مدينة الباحة بالسعودية .

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية، أن الشركة الراعية للحفلين تصر على جمع الفنانتين

في حفل واحد، في خطوة تهدف للصلح بينهما، خاصة بعد نجاح حفلهما فى أبريل الماضي فى الرياض.

وأحيت الفنانة أنغام برفقة حفلًا برفقة فنان العرب محمد عبده، بينما أحيت الفنانة أصالة برفقة المطرب عبادي الجوهر ضمن برامج حفلات الهيئة العامة للترفيه بالسعودية .