سيطر الخلاف على النجمتين أصالة وأنغام بسبب تصريحات الأولى القوية بعد زواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم (زوج ابنه شقيقة طارق العريان زوج أصالة)، إلا أن كلا النجمتين سيجتمعان ضمن فعاليات الهيئةالعامة للترفيه لإحياء حفلتين غنائيتين على مسرح واحد في مدينة الباحة بالسعودية .
ونقلت صحيفة عكاظ السعودية، أن الشركة الراعية للحفلين تصر على جمع الفنانتين
وأحيت الفنانة أنغام برفقة حفلًا برفقة فنان العرب محمد عبده، بينما أحيت الفنانة أصالة برفقة المطرب عبادي الجوهر ضمن برامج حفلات الهيئة العامة للترفيه بالسعودية .
كانت هذه تفاصيل خبر رغم الخلافات.. حفلات هيئة الترفيه تجمع أصالة وأنغام في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.