وفاة تومي عمران عن عمر 30 عاماً وهذه تفاصيل لحظاته الأخيرة

نشرت صفحة تومي عمران الرسمية على "تويتر" خبر وفاته. كما نشرت الصفحة أدعية وآيات قرآنية تدعو له بالمغفرة.

وكان تومي (30 عاماً) يعاني من ورم خبيث في الدماغ، لم يكتشفه إلا قبل شهرين، عندما زار شقيقته في السعودية، وهناك شعر بتوعك، وأصيب بغيبوبة، أدخل على أثرها إلى المستشفى، لتكتشف العائلة أنّ الورم بلغ مراحل متقدمة.

وقد أكدت شقيقته الخبر في تصريح لمجلة سيدتي، مفجرة مفاجأة بإعلانها بأنّ شقيقها توفي قبل شهر وقالت " "دخل تومي في غيبوبة استمرت لشهرين، وكان يعاني من ورم بالدماغ لكنه لم يكن يعرف ذلك وكذلك نحن، وعندما كان يقضي إجازته معي بمدينة الخبر سقط فجأة مغشيًا عليه واكتشفنا أنه مريض، وفورًا نقلناه إلى المستشفى، وقد توفي يوم 12/6/2019، وقمنا بدفنه في اليوم التالي 13/6/2019، ولم نفكر في نشر خبر وفاته لأننا كنا في حالة يُرثى لها".

Advertisements

وتابعت " رأيت أنه من الضروري أن أؤكد خبر وفاة شقيقي، وأودُ أيضًا أن أدلي ببعض المعلومات عنه، فهو ليس متزوجًا، وكل ما كان يُذكر عنه من أخبار كان مجرد شائعات، وكان يعيش في تركيا ومرتبطًا بأعمال فنية تم تأجيلها بسبب مرضه، وأنه أخبر متابعيه أنه مريض بمرض بالرئة وأنه يعالج منه".



يُذكر أن الراحل تومي عمران وُلدَ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية من أب سعودي و أم تركية، وتربى في أمريكا وعاش حياته في فرنسا، وأول زيارة له إلى المملكة العربية السعودية كانت وهو في عمر 15 عاماً للحصول على بطاقة تعريف الشخصية، وتخرَّج في كلية الهندسة، لكن حلمه كان التوجه للإعلام الفني، وكان يريد أن يكون مغنياً لكنه واجه صعوبات في إقناع والده بذلك، وفي نهاية الأمر اقتنع والده برغبته فقرر أن يبدأ مشواره من مصر لتحقيق حلمه.