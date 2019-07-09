مفاجآت تصدم الجمهور بعد الإعلان الرسمي لفيلم “ماليفسنت 2” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: منذ خمس سنوات، ينتظر محبو أفلام الفانتازيا سماع صوت أجنحة الجنية “ماليفسنت 2″، التي تقوم بدورها الممثلة العالمية “أنجلينا جولي”، وهي تحلق فوق السحاب مرة أخرى.

واليوم عرف الجميع الموعد الرسمي لطرح الجزء الثاني من الفيلم، الذي حقق إيرادات ضخمة عند عرض الجزء الأول منه عام 2014.

ونشرت شركة “والت ديزني” للإنتاج السينمائي اليوم، الإعلان الثاني للجزء الثاني من فيلم “ماليفسنت”، موضحة أن موعد طرحه في دور العرض البريطانية والأمريكية، هو 18 أكتوبر القادم، تحت عنوان: “Maleficent: Mistress Of Evil”.

ولم يكن تحديد موعد العرض هو الشيء الوحيد الذي فاجأ الجميع، ولكن تضمنت مشاهد الإعلان الثاني للفيلم، عددا كبيرا من المفاجآت كان من أبرزها ظهور “جن” آخر لديه قرون وأجنحة ضخمة مثل ماليفسنت، كما أن المفاجأة الكبرى هي حالة الحرب التي سوف تنشأ بين الجنية “ماليفسنت”، وابنتها بالتبني “أورورا”، التي تلعب دورها الممثلة الأمريكية “إيلي فانينج”.

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يبدأ الإعلان بطلب الأمير فيليب الزواج من “أورورا”، التي بدت سعيدة قبل أن تخبر “ماليفسنت” التي ترفض فكرة زواجها بشدة، الأمر الذي يخلق عداء بينهما يسمح لوالدة “أورورا” الحقيقية بالتدخل والوقوف ضد ماليفسنت2، التي تفكر بأنها تعمل لمصلحة إبنتها التي تربت تحت رعايتها.

وكانت الفتاة “أورورا” في أحداث الجزء الأول من الفيلم، هي ابنة ملك المملكة البشرية الذي سبق وخدع الجنية ماليفسنت وقطع أجنحتها، لكن خوفه من الجنية التي لعنت ابنته الرضيعة، يجعله يقوم بإبعادها عن المملكة، لتتابعها الجنية وتتربى الفتاة في رعايتها، وتنشأ علاقة حب بين الجنية والفتاة تنقذها من اللعنة في النهاية.