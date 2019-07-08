فن ومشاهير

الجمعة.. نور الزين يحيى حفلاً غنائياً في السعودية

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أعلن المطرب نور الزين عن إحيائه حفلاً غنائياً ضخم يوم الجمعة الموافق 12 يوليو الجاري، على مسرح درة العروس في ميدنة جدة بالمملكة العربية ، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور

و الفيديوهات "إنستجرام"، وذلك ضمن فعليات مهرجان "D2B".

 

يذكر أن المطرب نور الزين طرح مؤخراً أغنية بعنوان "شكول شكول"، و هي من ألحانه، و

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كلمات محمد الجبوري، و توزيع نور هاشم، كما تخطت الأغنية حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. 

 

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