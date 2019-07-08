أعلن المطرب نور الزين عن إحيائه حفلاً غنائياً ضخم يوم الجمعة الموافق 12 يوليو الجاري، على مسرح درة العروس في ميدنة جدة بالمملكة العربية السعودية، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصورو الفيديوهات "إنستجرام"، وذلك ضمن فعليات مهرجان "D2B".
يذكر أن المطرب نور الزين طرح مؤخراً أغنية بعنوان "شكول شكول"، و هي من ألحانه، و
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة.. نور الزين يحيى حفلاً غنائياً في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.