الجمعة.. نور الزين يحيى حفلاً غنائياً في السعودية

أعلن المطرب نور الزين عن إحيائه حفلاً غنائياً ضخم يوم الجمعة الموافق 12 يوليو الجاري، على مسرح درة العروس في ميدنة جدة بالمملكة العربية السعودية، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور

و الفيديوهات "إنستجرام"، وذلك ضمن فعليات مهرجان "D2B".

يذكر أن المطرب نور الزين طرح مؤخراً أغنية بعنوان "شكول شكول"، و هي من ألحانه، و

كلمات محمد الجبوري، و توزيع نور هاشم، كما تخطت الأغنية حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.