شاهدوا.. رانيا يوسف تغني لأم كلثوم بفستان زهري قصير ومن دون اكمام

كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 09:54 مساءً - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف عبر حسابهاالرسمي على موقع “إنستغرام”، مقطع فيديو جمعها بالممثلة شيماء عقيد، خلال غنائها مقاطع من أغاني السيدة أم كلثوم، مثل “سيرة الحب” و”بعيد عنك”.

وقالت معلقةً: “مفيش أحسن من اغاني ام كلثوم وقعده حلوه من صديقتي الفنانه شيماء عقيد”.

وأطلت رانيا بفستان قصير باللون الزهري ومن دون اكمام.

وكانت نشرت فيديو آخر ظهر فيه كلباها في استقبالها عند وصولها للمنزل. وكتبت رانيا موضحة مدى حبها لكلبيها، قائلة: “ميمي وبندق أولادي اللي بيستقبلوني أول ما برجع البيت بعد تعب يوم طويل”.

جدير بالذكر أن رانيا يوسف تصور حاليًا مسلسلها الجديد “مملكة إبليس”، من بطولة غادة عادل، أحمد داود، إيمان العاصي.