رانيا يوسف تشعل انستغرام بـ بعيد عنك لـ أم كلثوم

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو لها برفقة صديقتها شيماء عقيد وهما في لحظة "سلطنة" على انغام سيدة الغناء العربي ام كلثوم وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستغرام".

وظهرت رانيا يوسف في حالة انسجام وهي تسمع وتغني اغنية " بعيد عنك" لام كلثوم وعلقت قائلة: "مفيش أحسن من اغاني ام كلثوم وقعدة حلوة مع صديقتي الفنانه شيماء عقيد".

يشار إلى أن رانيا يوسف تواصل تصوير مسلسلها الجديد مملكة إبليس الذي خرج من موسم السباق الرمضاني.

مملكة إبليس بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، محمود الليثى، أحمد داوود، إيمان العاصى، خالد أنور، كريم قاسم، أسماء جلال، نانسى صلاح، سلوى خطاب، وتأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرضه خلال الايام المقبلة

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