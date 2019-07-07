شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نجم ديزني الشاب "كاميرون بويس" عن عمر يناهز الـ 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي اليوم نجم ديزني الشاب كاميرون بويس و ذلك عن عمر يناهز الـ 20 عاما و جاءت الوفاة أثناء نومه، وهو الخبر الذي صدم الكثير من محبيه وعشاقه .

يذكر أن كاميرون بويس شارك في عدد من الأعمال التليفزيونية الشهيرة و من أبرزها " Austin & Ally " و " Ultimate Spider-Man " و " Liv and Maddie " و " Descendants " و " Code Black " و " Descendants " و " Steps " ، و غيرهم .