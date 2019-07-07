بعد خسارة المنتخب.. راندا البحيري توجه رسالة لـ رضا عبد العال

وجهت الفنانة راندا البحيري رسالة للاعب المنتخب الأسبق رضا عبد العال، بعد خسارة المنتخب المصري من جنوب أفريقيا، حيث نشرت صورة اللاعب رضا عبد العال عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وعلقتعليها قائلة: "رجل المرحله. ياريت اللي مبيفهموش بقي يسمعوا كلامه".
يذكر أن الفنانة راندا البحيري شاركت مؤخراً في فيلم "كازانوفا"، و هو بطولة كل من إيساف، إلهام عبد
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