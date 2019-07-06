بعد غياب سنوات.. الفنانة شيماء عقيد تعود للأضواء مع رانيا يوسف.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

ابتعدت الفنانة المصرية شيماء عقيد عن الساحة الفنية منذ سنوات، حتى أن الجمهور توقع أنها قد تكون اعتزلت التمثيل.

الفنانة رانيا يوسف شاركت جمهورها في فيديو جديد على صفحتها عبر موقع «أنستجرام»، جمعها بالفنانة شيماء عقيد، وكتبت معلقة: «مفيش أحلى من أغاني أم كلثوم وقعدة حلوة مع صديقتي الغالية شيماء عقيد».

الفيديو حاز على إعجاب الجمهور الذي لاحظ عدم وجود أي تغير في الفنانة شيماء عقيد، وأنها مازالت تتمتع بنفس جمالها السابق.

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الفنانة شيماء عقيد، ابتعدت عن الساحة الفنية منذ عام2007، وقررت التفرغ لحياتها الأسرية، وشاركت في العديد من المسلسلات ومنها “الوتد” و “القرار الأخير” و “سارة” و”حديث الصباح والمساء” و”أولاد الشوارع».

شيماء العقيد حققت شهرة قبل ذلك من خلال مسلسل «الصعود على السلالم المتحركة»، مع ياسمين عبدالعزيز وسناء جميل ومحمود عبدالمغني.

كما شاركت في بعض الأعمال السينمائية ومنها “كذلك في الزمالك” بطولة حسين الإمام، و “المشخصاتي” لتامر عبد المنعم.

فهل تفكر شيماء عقيد في العودة للفن مرة أخرى، وقررت أن تمهد لذلك من خلال ظهورها المفاجئ مع رانيا يوسف؟!.