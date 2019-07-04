شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. دومينيك حورانى من كواليس تصوير "يا عريس" بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، من تصوير أجدد أغانيها بعنوان "يا عريس"، بمشاركة الـDG أحمد فيجو، استعدادًا لطرحه عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى مطلع الأسبوع المقبل، والأغنية من كلمات محمد موافى، وألحان وتوزيع أحمد فيجو.

وقالت دومينيك حورانى، الأغنية تنتمي لنوعية أغاني حفلات الزفاف والمناسبات السعيدة في شكل مهرجان شعبي، وقام بتصوير ومونتاج الكليب المخرج مينا عدلي.

وعلى صعيد أخر، تعاقدت دومينيك حوراني على عدد من الحفلات الصيفية داخل مصر بالقاهرة وشرم الشيخ نهاية الشهر الحالي، كما تعاقدت مؤخرًا على مسلسل تاريخي ستكشف تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة.

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