صور| بعد نشر رانيا يوسف صورة بفستان قصير.. "مدام رانيا" يتصدر تريند تويتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: تصدر هاشتاج رانيا يوسف في قائمة المحتويات الرائجة بموقع "تويتر"، بعد نشر صورتين لها ظهرت فيهما بفستان قصير. وأعاد رواد تويتر تداول الصورة التي نشرتها رانيا يوسف تحت هاشتاج "مدام رانيا"، وقال أحد مستخدمي تويتر: "مدام رانيا فخر الصناعة المصرية"، ويقول مغرد آخر: "أنا بحب رانيا يوسف يا جماعة". فيما وجه البعض النقد لرانيا يوسف بسبب الفستان، وتذكر البعض الآخر الوقائع المماثلة التي ظهرت رانيا يوسف بها بفساتين مثيرة للجدل. يُذكر أن هاشتاج "مدام رانيا" أصبح مرتبطا باسم رانيا يوسف، ويوجه الجمهور الرسائل لها من خلاله، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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