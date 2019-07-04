رانيا يوسف بفستان قصير في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت رانيا في الصورة بإطلالة جذابة، ارتدت فستانا قصيرًا، وعلقت: "أتمنى لكم إجازة مليئة بالحب والضحك". يذكر أن رانيا تواصل حاليًا تصوير دورها في مسلسل "مملكة إبليس"، للمخرج أحمد خالد موسي، ويشارك في بطولته غادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي، وإنتاج طارق الجنايني.

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