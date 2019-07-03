- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
استعرضت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، حشمة والدتها منى السابر، خلال مقطع فيديو قصير، ما جعل المتابعين يشيدون بوالدة حلا، مقارنة بزوجة أبيها الفنانة المغربية دنيا بطمة، خاصة بعد ظهور الأخيرة بـ“بكيني“ داخل حمام سباحة بمنزلها، منذ أيام.
ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، مقطع فيديو لـ ”حلا“ و“السابر“، تحدثت فيه حلا إلى متابعيها خلال بث مباشر على حسابها بموقع ”سناب شات“، وبجانبها والدتها تشيد بإعجاب المتابعين بابنتها.
وكانت دنيا بطمة قد أثارت جدلاً واسعاً منذ أمس، عقب نشرها صورا لها بداخل حمام سباحة، بملابس بدت كأنها ”بكيني“، ما عرّضها لانتقادات حادة من قبل متابعيها.
وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع والدة حلا الترك، التي ظهرت بالحجاب، فيما عبّر بعضهم عن جمال الفنانة الشابة، مطالبينها بكسب رضا والدتها، وعدم الميل نحو مقاطعتها من أجل أشخاص آخرين.
جدير بالذكر أنه حتى الآن لم تحدث أي بوادر إيجابية في العلاقة بين دنيا بطمة وأولاد زوجها، حلا ومحمد، رغم أن عبدالله الصغير يزور منزل والده وزوجته بين وقت وآخر.
وكانت دنيا بطمة قد أعلنت في رمضان أنها تطلب المسامحة من حلا الترك وحماتها مها الترك في حال صدر منها أمر مسيء في حقها.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا الترك ترد على ظهور زوجة أبيها دنيا بطمة بالبكيني بمقطع فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.