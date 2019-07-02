كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 11:55 مساءً - رفع اللاعب #ايمره_اشيك دعوى على زوجته #يامور_اشيك واتهمها انها تمارس العنف على اطفالها واظهر للمحكة عدة ادلة مثل صور تثبت انها مارست العنف على اطفالها فقد منحت المحكمة حضانة الاطفال لوالدهم ايمرة اشيك وبعد اخذهم للاطفال مرت يامور اشيك بانهيار عصبي لانها لم ترد الانفصال عن اطفالها







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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا انهيار عصبي أصاب يامور أشيك عند قدوم زوجها مع الشرطة ليأخذ طفليهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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