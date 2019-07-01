أمل بوشوشة بديلة سيرين عبد النور في هذا المسلسل

حسمت الشركة المنتجة لمسلسل "الجوزاء" خيارها، فاستبدلت الممثلة سيرين عبد النور بالممثلة أمل بوشوشة.

وفي التفاصيل، أنّ سيرين كانت قد اتفقت مع القيّمين على المسلسل على لعب دور البطولة، على أن يبدأ التصوير خلال فصل الصيف، ولم توقّع رسمياً مع الشركة، بانتظار ما ستؤول إليه الأحداث في مسلسل "الهيبة" وما إذا كانت شركة "الصباح" ستوقّع معها لجزء رابع.

وفي هذه الأثناء، تلقّت سيرين عرضاً للعب دور البطولة في مسلسل جديد ستبثّه منصّة شاهد بلاس التابعة لمجموعة MBC، وقد وقعت عقداً على أن يبدأ التصوير هذا الأسبوع.

وطلبت سيرين من القيمين على مسلسل "الجوزاء" انتظارها إلى حين الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد الذي سيعرض خارج السباق الرمضاني، إلا أنّ الشركة اعتذرت بسبب ارتباطها بقناة LBCI لتعرض العمل في موسم الخريف، وعليه لم يتم الاتفاق مع سيرين، واستبدلت بالممثلة أمل بوشوشة، على أن يلعب معتصم نهار دور البطولة إلى جانبها.