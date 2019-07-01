غادة عادل تطلب العودة لطليقها مجدي الهواري والاخير يتجاهلها

بطريقة غير مباشرة إلا أنها واضحة، ألمحت الفنانة غادة عادل لرغبتها القوية في العودة إلى طليقها المنتج والمخرج مجدي الهواري، بعد أن انفصلت عنه لمدة عام ونصف.

وظهرت غادة مع الفنان أمير كرارة بإحدى حلقات برنامج «سهرانين»، المذاع على قناة on E، وقالت إنها اصطدمت بالواقع بعد انفصالها؛ حيث واجهت الكثير من الصعاب، سواء أكانت في حياتها العملية أم الشخصية.

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وأضافت غادة: أنا أصبت بالصدمة من بعض المشكلات والأمور التي واجهتها؛ لذلك عرفت قيمة مجدي الهواري الذي كان يتحمل عنها كل شيء، كما لم يكن يشعرها بأية مشكلة، سواء في عملها أو في المنزل.

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وتابعت غادة، أنها بعد طلاقها أصبحت مسئولة عن خمسة أبناء وعن نفسها كممثلة، واختتمت حديثها قائلة: «مجدي كان شايل عني كتير، وبعد طلاقنا اتفاجئت بكم المشكلات والمسئولية».

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واعتبر الكثيرون أن تصريحات غادة بمثابة طلب صريح وواضح برغبتها في العودة إلى مجدي الهواري مرة أخرى، إلا أن الأخير لم يصدر أي رد فعل حتى الآن، وفضل التفرغ لعروضه المسرحية التي قام بإنتاجها مؤخراً.

