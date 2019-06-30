رانيا يوسف تنشر صورتها بفستانها الأزمة.. ما علاقة عمرو وردة؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعادت الفنانة المصرية رانيا يوسف، نشر صورة للفستان الفاضح الذي شاركت به في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته السابقة، والذي أثار ضجة واسعة وواجهت بسببه العديد من البلاغات.

ووجهت رانيا يوسف، في تعليقها على الصورة تساؤل للمحامين قالت فيه: “سؤال للسادة المحامين: فستاني خدش الحياء العام ودعى للرذيلة وعمل فعل فاضح في الطريق العام وبلاغ تلات صفحات للنائب العام لكن التحرش لا؟ ليه الكيل بمكيالين؟”.

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وأشارت رانيا يوسف، بتساؤلها إلى قضية اللاعب عمرو وردة، والتي أثارت حالة جدل واسعة بعد تحرشه بعارضة أزياء عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وأدى الأمر إلى استبعاده من المنتخب.

يٌذكر أن الفنانة رانيا يوسف أثارت عاصفة من الهجوم وأزمة وصلت للقضاء بعدما ظهرت بفستان فاضح في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، ولكنها اعتذرت عن ذلك، وأكدت أنها لم تتعمد إثارة الجدل.