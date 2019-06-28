حماة بيرين سات تتحدّث للمرّة الأولى عن طلاقها

نفت والدة كينان دوغلو زوج الممثلة بيرين سات، ما يشاع عن خبر طلاقهما.

وقالت في تصريح لها إنّ هذه الشائعة باتت مزعجة، وإنّها تطارد ابنها وزوجته منذ مدة، وإنّ لا أساس لها من الصحة.

وأكّدت أن الزوجين يعيشان بسعادة وأنّ حياتهما تسير بصورة طبيعية.

وطالبت والدة كينان الصحافة باحترام خصوصية كينان وبيرين، وأكدت أن الشائعات جعلت علاقتهما أقوى.

يذكر أن الزوجين ظهرا للمرة الأولى بعد شائعة طلاقهما، في جنازة أحد الأصدقاء.

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وكانت بيرين قد نفت الخبر منذ فترة، وأكّدت أنه لا يوجد أي مشاكل مع زوجها.

تصريح بيرين جاء خلال وجودها في مكان عام، ومحاصرة صحافيين لها بالأسئلة، فنفت ما يشاع عن مشاكل مع زوجها قائلة "لا يوجد شيء من هذا القبيل".

وقد انقسمت الآراء يومها بين من اتهمها باختراع خبر طلاقها للترويج لمسلسلها الجديد مع "نتفليكس"، خصوصاً أنّها كانت تظهر وحيدة طوال الفترة الماضية، وخلعت خاتم الزواج.

يذكر أن بيرين ظهرت قبل ساعات في مكان عام، وكانت تتحدث الى هاتفها، وبدت عليها مظاهر الارتياح، وقد رفضت الادلاء بأي تصريح.